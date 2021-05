A resposta de Nuno Dias ao 'pedido' de suspensão de Rúben Amorim

Esta tarde, na antevisão ao jogo com o Rio Ave, Rúben Amorim deu os parabéns à equipa de futsal e, entre risos, referiu que Nuno Dias deveria ser suspenso por não dar chances a ninguém de ganhar os prémios de melhor treinador no Sporting. Minutos depois, após a receção na Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Dias 'respondeu'.





"Já ouvi isso, é uma piada obviamente. Fico contente, porque o que ele queria dizer é que, no universo Sporting, com este registo fica difícil para todos. O que me interessa é que o Sporting vença em todas a modalidades. Desejo a maior sorte ao Ruben, ao futebol, ao hóquei, andebol, ao basquetebol... Não consigo dizer (se é o momento de maior união) porque nas modalidades sempre sentimos união, sempre nos demos muito bem. Tenho um relacionamento extraordinário com todos os treinadores", frisou o técnico.Olhando ao futebol, Nuno Dias assume torcer para que o título seja celebrado em breve. "Obviamente que sim, torcemos para que sim. Está muito próximo e vamos. Tenho a convicção enorme que vamos estar aqui a festejar".