A resposta em concurso televisivo que deixou Ricardinho... 'em lágrimas'

Apesar de estar em Espanha há bastantes anos, Ricardinho continua bastante atento à televisão portuguesa e foi com surpresa e tristeza que na segunda-feira, ao assistir ao programa 'Joker', da RTP1, viu o seu nome ser destacado... numa resposta falhada.





Eu a pensar que os portugueses eram orgulhosos do futsal!!! pic.twitter.com/2Nr8YZSrSH — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) July 29, 2019

"Eu a pensar que os portugueses eram orgulhosos do futsal", escreveu o melhor futsalista do Mundo, anexando uma foto na qual se pode ver um concorrente a responder que o jogador tinha saído em 2013 de Portugal para rumar ao Levante, quando na verdade saiu do Benfica para o Inter Movistar.