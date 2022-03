ACCS de Ricardinho vai estar na final four da Champions

Gustavo Muñana, um dos maiores especialistas em futsal, avança que Ricardinho e o seu ACCS vão disputar a final four da Liga dos Campeões de futsal. Apesar do clube francês estar a competir no segundo escalão, foi o representante da França na prova europeia - recorde-se que foi campeão na temporada passada, mas foi despromovido administrativamente.Na Ronda de Elite conseguiu ficar em segundo lugar no Grupo A, com quatro pontos obtidos apenas atrás do Tyumen que venceu todos os jogos da fase de grupos. Agora, quando falta sensivelmente um mês para a fase final, a equipa de Paris é apontada à final four em detrimento do conjunto russo, que fica assim fora da luta pelo título europeu. Curiosamente, o segundo melhor classificado da Ronda de elite também era russo, caso do Sinara, que ficou atrás do Sporting no Grupo B, com 7 pontos, os mesmos que os leões.