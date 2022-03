ACCS de Ricardinho vai disputar final-four da Liga dos Campeões em vez dos russos do Tyumen

Assim, o Tyumen que se havia qualificado no grupo A da Ronda da Elite, deu lugar ao segundo classificado do grupo, o ACSS, que figurou em 2021/22 na segunda divisão de França face a irregularidades económicas e salários em atraso para com jogadores e equipa técnica. No ano transato, por esses motivos, viu a descida decretada.Agora, a formação de Ricardinho, já promovida ao primeiro escalão do futsal francês, estará na final-four juntamente com os espanhóis do Barcelona e os portugueses do Benfica e Sporting. A prova acontecerá entre 29 de abril e 1 de maio, na Letónia.O sorteio da final-four da Champions de futsal acontece a 7 de abril.