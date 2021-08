AD Os Pestinhas de Povos apresenta plantel para a nova época

A Associação Desportiva Os Pestinhas de Povos, emblema de Vila Franca de Xira fundado em Setembro de 2004, apresentou o plantel sénior masculino que irá participar na 2ª Divisão Distrital de Lisboa e ser orientado pelo técnico Carlos Teixeira Passarinho (Gonçalo Fernandes será o treinador-adjunto).



O grupo de trabalho conta com quatro renovações: Ricardo Oliveira, Gonçalo Batista , Wilson Martins e Alex Jesus. Foram contratados até ao momento André Teixeira, Júlio Dias, Trindade, Tiago Fernandes, Fábio Gomes, Hugo Bral, Nuno Ferreira, João Almeida, Paulo Conceição, Paulo Sousa, Adrian Alves e Rafael Carrilho. O clube encontra-se em negociações com mais dois jogadores.



A AD Os Pestinhas de Povos vai realizar os seus treinos e jogos como visitado no Pavilhão Municipal de Alverca.



João Filipe Mascote António é o presidente da direção e tem José Alves como diretor desportivo. A formação de Povos movimenta cerca de 80 jogadores divididos pelos escalões Traquinas, Benjamins e Iniciados, para além da formação sénior.



Para o líder da direção, João Mascote António, o objetivo para 2021/2022 passa por "tentar a subida de divisão". "Queremos dignificar o bairro onde estamos inseridos e mostrar que o nosso bairro não é mais do falam dele", referiu.



A formação dos Pestinhas conta com os apoios da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Junta de Freguesia local e alguns patrocinadores para fazer face a mais uma temporada desportiva depois de um sétimo lugar na mesma divisão em 2020/21.