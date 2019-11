Adaptação do Sporting dificultada

A comitiva do Sporting chegou no início desta semana a Tiumen, na Rússia, e as primeiras dificuldades prenderam-se com a adaptação ao fuso horário (mais cinco horas do que em Portugal Continental) e à diferente alimentação. Apesar destas condicionantes que a equipa encontrou no frio da Sibéria, Nuno Dias não quer desculpas na Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

"Vamos fazer três jogos em quatro dias mas estamos preparados porque já sentimos isto na pele na Ronda Principal e até no campeonato. O frio não nos vai trazer dificuldades, mas o que pode fazer alguma diferença é o fuso horário e a alimentação diferente do que é habitual. Devíamos ter vindo duas semanas antes... Mas queremos fazer um bom jogo para seguirmos em frente", afirmou o treinador, de 46 anos, apontando baterias já ao primeiro adversário: "O Novo Vrijeme vai criar-nos dificuldades. Não sei se vai jogar como no campeonato croata ou se vai mudar... O desconhecimento que temos dos adversários é a nossa grande dificuldade pois nem sempre as análises são fidedignas. É mais fácil que as restantes equipas nos conheçam, mas assumimos o favoritismo porque somos os campeões da Europa e sabemos o que valemos."