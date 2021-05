Adivinha-se dérbi entre Benfica e Sporting na final do playoff

Benfica e Sporting podem carimbar hoje a passagem à final do playoff da Liga Placard, caso vençam nas receções a Fundão e Leões de Porto Salvo, respetivamente. Gonçalo Portugal, guarda-redes dos leões, quer resolver a eliminatória já no jogo 2 das meias-finais. "Não queremos adiar para domingo, queremos passar já à final", afirmou ao site do Sporting. Se for necessário disputar o jogo 3, este terá lugar já amanhã.