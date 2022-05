Adversários de Sporting e Benfica sem nada a perder nos 'quartos' da Taça de Portugal

Os treinadores de Sporting e Benfica alertaram esta terça-feira para os perigos de enfrentar adversários sem nada a perder nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, que se disputam na quarta-feira, em Sines.



Na antevisão da final a oito, Nuno Dias, pelos leões, e Pulpis, pelas águias, assumiram o objetivo de conquistar o segundo troféu mais importante do calendário nacional de futsal, mas frisaram que, primeiro, é preciso superar o Candoso e o Caxinas, respetivamente. "Sabemos que para vencer esta competição temos de ultrapassar várias etapas e o nosso foco, agora, é na primeira final, com o Candoso. Estão moralizados por terem conseguido a permanência [na Liga] na última jornada e vão jogar sem grandes responsabilidades e descomplexados, pois atingiram o seu objetivo", advertiu Nuno Dias, técnico dos leões.

Um discurso que encontrou reflexo nas palavras do técnico adversário, que lembrou que o Candoso vai encontrar "talvez a melhor equipa nacional da atualidade e uma das melhores do mundo", e admitiu que os objetivos da sua equipa passam por "desfrutar do momento".

Pelo Benfica, Pulpis afirmou que o Caxinas, "apesar de estar na 2ª Divisão, é uma equipa com muito nível", motivo pelo qual espera "um jogo muito difícil", frente a um adversário "com bons conceitos táticos" e que "está a fazer uma grande época". "Já tive a oportunidade de ver vários jogos e é um conjunto muito intenso e com muita agressividade, com uma mescla entre jogadores experientes e mais jovens. O Caxinas não tem nada a perder, vai jogar sem pressão", lembrou o treinador espanhol.

Pelo Caxinas, o técnico Nuno Silva revelou orgulho "por estar nesta fase da competição" e admitiu que "chegados a este momento, o objetivo passa por competir da melhor forma", sabendo que será exigido aos seus jogadores "um esforço imenso" frente a "uma das melhores equipas do mundo".

Mas antes dos encontros Sporting - Candoso e Benfica - Caxinas, o Pavilhão Multiusos de Sines recebe, também, os outros dois encontros dos quartos de final, na quarta-feira, primeiro dia da final a oito que se disputa naquela cidade do distrito de Setúbal.

O dia arranca com o confronto entre Marítimo e Eléctrico, equipas com historial diferente na competição, onde os madeirenses chegam, pela primeira vez, aos quartos de final.

Bruno Salgado, treinador dos insulares admitiu que "os objetivos iniciais eram atingir a final a oito pela primeira vez" e que, agora, o Marítimo vai "tentar chegar o mais longe possível", enquanto João Freitas Pinto, técnico dos alentejanos, frisou que os objetivos do Eléctrico passam por "estar presente em todos os momentos de decisão" e mostrou "ambição de ir longe na Taça de Portugal".

O segundo encontro dos quartos de final coloca frente a frente o Quinta dos Lombos e os Leões de Porto Salvo, duas equipas que ambicionam seguir em frente na competição.

Jorge Monteiro, técnico do conjunto de Carcavelos, assumiu que estar na final a oito "era o principal objetivo", mas frisou que esse, agora, "passa por garantir a presença nas meias-finais", enquanto Mário Silva, do conjunto de Oeiras, focou-se na "qualidade e rigor" com que a equipa terá de "desempenhar a suas tarefas" para conseguir "ter mais ações de sucesso e o resultado desportivo que procura, que é a vitória".

A final a oito da Taça de Portugal de futsal disputa-se entre quarta-feira e sábado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Os quartos de final decorrem na quarta-feira, com os encontros Marítimo -- Eléctrico (11 horas), Quinta dos Lombos -- Leões de Porto Salvo (14:00), Sporting -- Candoso (17:00) e Benfica -- Caxinas (21:00).