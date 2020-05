AF Algarve indica Louletano para subir à 2.ª Divisão nacional

O Louletano, segundo classificado do campeonato do Algarve da 1.ª Divisão de futsal aquando da interrupção provocada pelo coronavírus, será o indicado pela AF Algarve para subir à 2.ª Divisão nacional.





A Casa do Benfica de Quarteira liderava a competição mas não preenche um requisito obrigatório para o acesso aos campeonatos nacionais, pois não conta com pelo menos uma equipa nos escalões de sub-19, sub-17 , sub-15 ou sub-13 inscrita em competições regionais ou nacionais na época 2019/20.Assim, e tendo em conta que não se registaram descidas, por força de uma decisão da FPF, o Louletano irá juntar-se, na 2.ª Divisão, a três outras formações algarvias: Farense, Albufeira Futsal e Sonâmbulos.Entretanto, a 1.ª Divisão da AF Algarve será alargada, registando-se as promoções de Alturense, Bellavista e Quarteira Futsal, as equipas que aquando da interrupção da 2.ª Divisão ocupavam os três primeiros lugares.Assinale-se que a época 2019/20 foi marcante para o futsal algarvio, pois pela primeira vez, desde que a modalidade está totalmente integrada na FPF, a região contou com um representante na 1.ª Divisão nacional, o Portimonense, que estava em lugar de permanência aquando da suspensão da prova. A turma de Portimão alcançou ainda um outro feito: foi a primeira, no Algarve, a chegar às meias-finais da Taça de Portugal, que acabaram por não se disputar, devido à pandemia do coronavírus.