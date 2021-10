AF Porto homenageia campeões do mundo de futsal

A Associação de Futebol do Porto homenageou este sábado os elementos da Seleção Nacional de futsal que se sagraram campeões do mundo na Lituânia no início do mês e que foram formados nos clubes filiados da associação distrital.

Na cerimónia, que contou com a presença de José Manuel Neves, presidente da AF Porto, Vítor Dias, diretor regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como representantes das autarquias do Porto e de Matosinhos, foram entregues prémios aos jogadores Tiago Brito, Vítor Hugo, Miguel Ângelo e Ricardinho, e ainda ao selecionador Jorge Braz.

Ricardinho, homenageado ontem em Gondomar, não marcou presença no evento por ter de viajar para França, enquanto Miguel Ângelo tinha jogo do Sporting CP esta tarde. Jorge Braz, ainda a recuperar da covid-19, esteve presente através de videochamada. Tiago Brito e Vítor Hugo, atletas do Sp. Braga, foram os responsáveis pela receção dos prémios.

No discurso que antecedeu a entrega dos prémios, José Manuel Neves falou na obrigação em "homenagear verdadeiros heróis", destacando "a honra e previlégio" de estar perante campeões mundiais.

"Estamos a homenagear quatro atletas que iniciaram vida desportiva no Porto. Os seus primeiros toques na bola foram dados nos clubes nossos filiados. Parabéns por terem ingressado na seleções e clubes da nossa seleção", afirmou o presidente da AF Porto. "Verifiquei que o sonho comanda a vida. Recebemos mais uma lição de que não há impossíveis. Fomos testemunhas da entrega e capacidade de superação em cada jogada e cada lance e que o sucesso é o nós em vez do eu", continuou.

José Manuel Neves relembrou ainda que "os clubes e associações são a base e os grande pilares do futebol e do futsal" e que "é fruto desse trabalho árduo que podemos estar na presença de campeões mundiais".

Com uma mensagem de agradecimento a Fernando Gomes e à Federação Portuguesa de Futebol "pelo trabalho muitas vezes invisível, mas indispensável para que este êxito seja possível", o presidente da associação distrital manifestou o desejo que esta seleção seja um exemplo para os jovens que agora regressam aos pavilhões.

Ainda que à distância, Jorge Braz afirmou "ser muito especial estar presente nesta homenagem" e que foi com "muito orgulho e gratidão" que recebeu as palavras que lhe foram dirigidas ao longo da cerimónia, salientando ainda a vontade de "fazer tudo para continuar a proporcionar estas alegrias ao país".

Tiago Brito, que representou a seleção distrital de sub-16 da AF Porto, e Vítor Braga afirmaram estar lisonjeados pela homenagem recebida na associação que os viu crescer na modalidade.

Na cerimónia houve ainda lugar para a entrega da bandeira da ética por parte do IPDJ à AF Porto.