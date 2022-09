Afonso Jesus antecipa Finalíssima: «Acima de tudo, é importante mantermos a nossa identidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional português Afonso Jesus disse esta segunda-feira que a seleção lusa está preparada para lutar pelo título da Finalíssima de futsal, à chegada a Buenos Aires, onde vai decorrer, prova da UEFA e CONMEBOL, com Espanha, Paraguai e Argentina.



"Temos de, no mínimo, nivelar os níveis de agressividade e competitividade. Mas, acima de tudo, é importante mantermos a nossa identidade e as nossas ideias. Os nossos níveis físicos estão a chegar ao melhor nível. Estaremos totalmente preparados e muito motivados para encarar esta competição", assegurou o fixo/ala português em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O primeiro encontro da equipa das quinas (bicampeã europeia) será diante do Paraguai (finalista vencido da Copa América), a 15 de setembro, e, no mesmo dia, a Espanha (chamada para substituir a vice-campeã europeia Rússia) enfrenta a Argentina (vencedora da Copa América).

A 18 de setembro disputa-se a final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares. "Em primeiro lugar, é muito importante para nós estarmos neste espaço novamente. É sempre um reconhecimento e uma grande responsabilidade. Termos a oportunidade de estarmos nesta prova é excelente. Serão certamente jogos muito competitivos e são estes momentos que todos ambicionam experienciar. Estar aqui e ter a chance de lutar por mais um título é fantástico", realçou o jogador de 24 anos.

Afonso Jesus considerou que o primeiro adversário na prova, o Paraguai, "é uma equipa muito aguerrida e competente, que disputa todos os lances até à última", apontando ainda para a forte adesão do público que é esperada. "Os jogadores têm grande capacidade técnica e só mesmo no nosso melhor nível é que levaremos de vencida esta seleção paraguaia. Tenho a certeza que, para além de jogos muito competitivos, o público estará em peso e criará um ambiente muito bom nesta Finalíssima, como é habitual nos sul-americanos. Pelo pouco que conseguimos ver aqui nas ruas de Buenos Aires dá para perceber que as pessoas gostam tanto de futsal quanto nós", rematou.