Afonso Jesus diz que "níveis de confiança" da Seleção estão "no máximo"

O ala Afonso Jesus afirmou hoje que os "níveis de confiança" da seleção portuguesa de futsal "estão no máximo", a pouco mais de um mês do arranque do Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Lituânia.

"Os níveis de confiança e de felicidade estão no máximo, porque é estar neste espaço de excelência o que nós procuramos e trabalhamos para isso diariamente. Sendo a primeira vez que vou estar numa competição como o Mundial, é muito bom. Este grupo de trabalho dá-nos essa felicidade e essa estabilidade. Já nos conhecemos há muito tempo, mas, para além de nos conhecermos, conseguimos funcionar todos muito bem", afirmou Afonso Jesus, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O ala do Benfica, que também pode jogar a fixo, tem nove internacionalizações por Portugal e é um dos 16 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz que estão a estagiar em Rio Maior, na preparação para o Mundial de futsal, que decorrerá entre 12 de setembro e 3 de outubro.

"Nós procuramos sempre estes patamares, trabalhamos para isto, mas só no dia em que acontece efetivamente é que é o realizar desse mesmo sonho. Quando pus os pés no Centro de Estágio de Rio Maior é que me apercebi. Eu estou aqui. Quando viajarmos e aterrarmos no país onde vai ser o Mundial é que também vou voltar a sentir que está mais perto. É uma sensação incrível", confessou o jogador, de 23 anos.

A seleção trabalhará em Rio Maior até 21 de agosto e em Viseu, de 22 de agosto a 5 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

"Neste momento, o importante é preparar-nos. Vamos ter jogos de preparação que vão ser muito bons. Sem dúvida que a preparação é, neste momento, o nosso foco. A preparação, o processo, para depois, mais à frente, podermos falar dos nossos objetivos e das nossas ambições", referiu.

No Mundial, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.