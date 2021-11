Afonso Jesus e Erick Mendonça analisam "nova era sem Ricardinho" na Seleção Nacional

Com 23 e 26 anos, Afonso Jesus e Erick Mendonça, respetivamente, já são campeões do mundo de futsal. E Ricardinho, que na terça-feira anunciou a retirada da Seleção Nacional , esteve ao lado de ambos na caminhada que deu o título a Portugal. Reunidos num evento promovido pela marca desportiva que os patrocina, os atletas de Benfica e Sporting abordaram a experiência de terem jogado com alguém como Ricardinho, que consideram ser "o melhor de sempre"."Acho que, acima de tudo, foi uma honra. Sabia-se que provavelmente seria a sua última competição pela seleção. Demos tudo e mais alguma coisa para ganhar, não só por nós e pelos portugueses, mas pelo Ricardo, pela pessoa que é, por tudo o que fez por Portugal e por nós. Acho que foi o prémio de uma carreira inacreditável que ele construiu e terminou da melhor maneira na seleção", exclamou Afonso Jesus.Erick Mendonça, por sua vez, realçou que "será difícil" sem Ricardinho na equipa, pois considera-o "o melhor jogador de sempre" e "um atleta que tem uma bagagem muito grande e que dá conselhos". "Agora é uma nova era sem Ricardinho, mas temos que nos habituar, sabemos que não vai ser fácil", frisou o jogador do Sporting, que não deixou o otimismo de lado quanto ao futuro: "Certamente, com toda a qualidade que têm os nossos atletas, vai surgir mais um puto com pezinhos".Autor: Daniel Pascoal