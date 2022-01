Afonso Jesus: «Mostrámos a equipa e a seleção que somos»

Afonso Jesus marcou um dos golos da vitória de Portugal frente à Sérvia no arranque do Euro'2022 de futsal e não escondeu que a reviravolta no marcador do jogo "exigiu muito trabalho"."Entrámos concentrados, mas cometemos erros que a este nível não se podem cometer. Mas mostrámos a equipa e a seleção que somos, que todos juntos podemos ganhar o jogo. Sabíamos o que tínhamos de fazer e o míster chamou-nos à razão e apelou a sermos o grupo e a família que costumamos ser. A reviravolta exigiu muito trabalho, foi uma luta de todos e unidos foi possível. Golo? Fico feliz, mas acima de tudo a vitória. É um passo importante para o apuramento mas vamos entrar em todos os jogos para vencer", afirmou ao Canal 11 Afonso Jesus, que marcou o 3º golo de Portugal frente à Sérvia.