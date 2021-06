Afonso Jesus prolonga vínculo com o Benfica

O fixo Afonso Jesus renovou contrato com o Benfica, com o clube lisboeta a anunciar esta quarta-feira o prolongamento do vínculo com o jogador de futsal, mas sem especificar a duração do mesmo.

"Afonso Jesus, de 23 anos, renovou contrato com o Sport Lisboa e Benfica. O fixo está na Luz desde a temporada 2016/17 e espera "corresponder da melhor maneira" à confiança nele depositada", indica o clube no seu site oficial.

O jogador chegou ao Benfica com 18 anos, proveniente do rival Sporting, clube em que fez quase toda a formação, depois de um primeiro vínculo aos Maristas.

"É muito importante para mim a confiança que o clube deposita nesta renovação de contrato. Sinto-me muito feliz. É um voto de confiança, espero corresponder da melhor maneira. O Benfica, como todos sabem, é um clube que representa muito para mim a nível pessoal", disse o jogador, em declarações à BTV.