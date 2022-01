Afonso Jesus: «Somos uns claros candidatos a poder ganhar o Europeu»

O ala Afonso Jesus afirmou este sábado que Portugal, atual detentor do título, é um "claro candidato" a conquistar o Euro'2022 de futsal, apesar do equilíbrio existente entre as seleções que vão estar durante janeiro e fevereiro nos Países Baixos.

"Eu acredito que somos uns claros candidatos a poder ganhar o Europeu, mas como dizemos sempre e a ideia que passamos uns aos outros é fazer o nosso trabalho bem feito, olhando jogo a jogo e pensar sobretudo em nós. Sabemos que quando pensamos em nós e que quando fazemos as coisas por nós, normalmente as coisas correm-nos bem, somos mais fortes e acho que o nosso grande objetivo é estarmos unidos", afirmou Afonso Jesus.

Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador de 24 anos admitiu que está "bastante ansioso" para disputar o seu primeiro Campeonato da Europa e considerou que vai ser uma "competição interessante".

"As seleções estão cada vez mais próximas umas das outras e o facto de termos ganhado o último Europeu, assim como o último Mundial, vai fazer com que a nossa responsabilidade seja maior e também me parece que vão olhar para nós como um alvo a abater. Nesse sentido, temos uma responsabilidade grande de impor aquilo que são as nossas ideias, os nossos processos e de fazer o melhor possível para seguir longe na competição", referiu o ala do Benfica.

O Europeu2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar Países Baixos, em 23, e Ucrânia, em 28.

Até à partida para o Europeu, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, nos dias 13 e 14 de janeiro.