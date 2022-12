Águia no dérbi sem facilitar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica visita hoje o rival Sporting, às 21 horas, no dérbi da 11ª jornada da 1ª fase da liga feminina. As águias estão na liderança, com 30 pontos, tendo cinco de vantagem face ao Nun’Álvares (2º) e sete relativamente às leoas (3º).

O treinador do Benfica defende que "um dérbi é sempre um dérbi" e não quer ver a equipa ‘agarrada’ à vitória da jornada passada (3-0) sobre o Nun’Álvares. Alex Pinto garante que não haverá facilitismos e que só pensa em seguir invencível. "Não podemos encostar-nos à última vitória e pensar que os objetivos estão conseguidos. Este grupo tem muito pouco tempo de trabalho e temos de aproveitar todos os jogos para evoluir, trabalhar e lutar pela vitória", sublinhou o técnico à BTV. Do lado do Sporting, o treinador Márcio Marcelino tentará roubar os primeiros pontos ao eterno rival.