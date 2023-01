Alexandre Pinto: «Estas jogadoras foram enormes e merecem este título»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Pinto, treinador do Benfica, abordou a conquista da Taça da Liga feminina de futsal, a primeira para o currículo, após o triunfo na final, em Gondomar, sobre o Nun'Álvares (4-1)."Estivemos ao nível que esta final pedia. Foi um bom jogo, frente a um adversário de valor, muito organizado, mas fomos mais fortes e uns justos vencedores. Parabéns ao grupo de trabalho pela forma como encarou esta competição. Apesar das dificuldades e do cansaço, estas jogadoras foram enormes e merecem este título. Neste jogo houve momentos em que não estivemos ao nível que gostaríamos, mas as finais são para se ganhar. Mesmo que por vezes não jogue tão bem, o importante é controlar o jogo. Mas vencemos e a demonstrar um bom futsal", frisou o técnico das encarnadas.