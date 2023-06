Alexandre Pinto: «Não poderíamos deixar fugir a vitória e conseguimos esse objetivo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Pinto, treinador da equipa feminina de futsal do Benfica, mostrou-se satisfeito pelo triunfo () das jogadoras frente ao Nun'Álvares no primeiro jogo da final do campeonato.

"Esta foi a primeira de três, quatro ou cinco etapas e os jogos serão assim. Serão intensos, físicos, provavelmente nem sempre conseguimos deixar o nosso futsal em campo, mas muito porque o Nun'Álvares nos dificultou. Elas demonstraram em campo que são, realmente, a melhor equipa. Quanto a mim, este jogo era fundamental - o primeiro jogo de cinco, jogando em casa, não poderíamos deixar fugir a vitória e conseguimos esse objetivo. Por 1-0, chegava", começou por dizer o técnico das encarnadas, em declarações no final da partida disputada em Lisboa.

E continuou: "O Nun'Álvares, por tradição, consegue encher o seu pavilhão, tem muita força jogando em casa e não espero um jogo diferente daquele que foi hoje. Foi um jogo muito combativo, quente, as duas equipas quiseram alcançar a vitória e, claro, com as melhores intérpretes".