Alípio Matos hospitalizado com coronavírus

Alípio Matos, que orientou a equipa de futsal do Benfica durante 11 anos, está internado há uma semana depois de ter sido diagnostocado com covid-19. A informação foi confirmada este domingo pelos encarnados no site oficial que confirma que o técnico, de 62 anos, está estável.





"Tendo tomado conhecimento que o nosso ex-treinador da equipa de Futsal durante 11 anos e ex-coordenador técnico, Alípio Matos, está internado desde há uma semana no Hospital de Cascais, depois de ter sido diagnosticado com a COVID-19, o Sport Lisboa e Benfica vem manifestar o desejo e a convicção de rápidas melhoras e manifestar a sua total solidariedade nesta luta que enfrenta. E o seu quadro clínico, considerado estável, deixa-nos a todos mais confiantes de que este momento será certamente superado. Da enorme Família Benfiquista um forte abraço de afeto. Força!", pode ler-se.Alípio Matos conquistou três vezes o Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal e ainda uma Supertaça. Orientou o Belenenses até outubro do ano passado, onde estava desde 2018. Depois disso, passou pelo Desportivo Operário do Rangel, da 1ª Divisão distrital de futsal de Lisboa.