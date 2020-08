Ana Alves é reforço da equipa de futsal feminino do Sporting

O Sporting anunciou esta quinta-feira, no seu site oficial, a contratação de Ana Alves para a equipa de futsal feminino. A pivô de 28 anos chega do Virtus Regusa, de Itália, sendo agora cara nova do conjunto de alvalade para a temporada 2020/2021.





Depois de vários anos no país transalpino, Ana Alves volta a Portugal, depois de já ter representado também o CA Corim, ACD Mindelo, AR Restauradores Avintenses e o Benfica, prometendo dar tudo de leão ao peito."Considero-me uma atleta com raça e muita garra. Sou uma jogadora que dá o corpo às balas. Tudo farei para cumprir em cada jogo com esta camisola vestida. Estou muito contente por fazer parte deste projecto e por regressar a Portugal. É o meu país, a minha casa. Estou feliz", disse.