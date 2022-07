Ana Azevedo eleita a melhor jogadora do Europeu de futsal feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do desaire de Portugal na final do Campeonato da Europa de futsal feminino, o conjunto luso teve um pequeno prémio de consolação. Ana Azevedo, capitã da seleção lusa, foi eleita a melhor jogadora do torneio.

A jogadora, de 35 anos, apontou um dos golos de Portugal no jogo decisivo e foi uma das principais dinamizadoras do conjunto orientado por Luís Conceição ao longo de todo o torneio. Apesar disso, Ana Azevedo acabou por desperdiçar um dos penáltis portugueses nos momentos decisivos contra Espanha.

Recorde-se que Ucrânia fechou o pódio do Campeonato da Europa, isto após ter batido a Hungria no jogo de atribuição do 3º e 4º lugar.