Ana Azevedo: «Vamos defrontar uma seleção que quer fazer um brilharete»

Na conferência de lançamento da meia-final do Europeu de Futsal Feminino, marcada para esta sexta-feira às 21h30, no Multiusos de Gondomar, Ana Azevedo garantiu que equipa está alertada para os perigos da Hungria, afirmando que o favoritismo tem de se comprovar dentro de campo.Última semana de preparação: A semana correu dentro do normal. Preparamo-nos da melhor forma possível. Vamos defrontar uma equipa muito motivada e que nos quererá dificultar muito a tarefa e fazer um brilharete. Estamos num Europeu e qualquer equipa quer chegar à final.100 Internacionalizações: É um marco importante para mim, mas o mais importante é a preparação para o europeu e esse é o nosso foco, não nos podemos desviar disso.Portugal favorito?: Favoritismo só se for por sermos vice-campeãs da Europa, mas temos de prová-lo dentro de campo. Estamos a preparar-nos da melhor forma para conseguirmos o nosso objetivo.Jogar em casa e com pavilhão cheio: Temos essa sorte de jogar em casa e de ter o publico a apoiar-nos. Foi assim há três anos e ter a casa cheia é sempre um fator extra. Queremos dar uma alegria a todos os portugueses.Adversário: Temos respeito. Fazemos isso em todos os jogos, jogando com respeito pelo oponente. Já jogámos contra a Hungria e temos preparado o jogo com o máximo respeito.