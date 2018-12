Ana Catarina e Fifó nomeadas para Melhores do Mundo

A guarda-redes Ana Catarina Pereira e a ala Ana Sofia Gonçalves (Fifó) foram nomeadas esta quarta-feira pelo site Futsal Planet para Melhores do Mundo, nas respetivas categorias.A guardiã da Seleção Nacional e do Benfica, considerada a segunda melhor do Mundo em 2015, 2016 e 2017, volta a ser uma das favoritas à conquista do troféu nos Futsal Awards 2018, depois de ter vencido todas as provas nacionais de futsal com Benfica e garantido o apuramento para a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino.A internacional portuguesa Fifó é a grande novidade na lista das 10 melhores jogadoras do Mundo, divulgada pelo Futsal Planet. Com um palmarés igual ao de Ana Catarina no Benfica, a jovem universal destacou-se também ao serviço da Seleção Nacional sub-19, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. Além de ter apontado 21 golos na Argentina, Fifó assinou os quatro com que Portugal derrotou o Japão na final do torneio olímpico (4-1).As duas jogadoras nomeadas estão com a Equipa das Quinas na Nazaré, a preparar o 1.º Europeu de futsal feminino, que decorrerá em Gondomar, entre 15 e 17 de fevereiro. O sorteio da fase final está marcado para o dia 9 de dezembro, às 12h30, em Gondomar.ANA CATARINA PEREIRA (PORTUGAL)Ana Etayo Garde (Espanha)Bianca Moraes (Brasil)Anastasia Ivanova (Rússia)Jhennifer Camargo (Brasil)Pannipa Kamolrat (Tailândia)Maria Antonia Mascia (Itália)Silvia Outón (Espanha)Farzaneh Tavasoli Sis (Irão)Palayesh Naft Abadan (IRN)Ayaka Yamamoto (JPN)Amandinha (Brasil)Amelia Romero De La Flor (Espanha)Flavia Lorena Benítez (Argentina)Diana Mendes (Brasil)Fatemeh Etedadi (Irão)FIFÓ (PORTUGAL)Renatinha (Brasil)Alexandra Samorodova (Rússia)Vanessa Cristina Pereira (Brasil)Miúda (Brasil)