Ana Catarina Pereira volta a estar nomeada para o galardão de melhor guarda-redes do Mundo em futsal feminino, para o conceituado portal 'Futsal Planet'. A futsalista portuguesa do Benfica arrebatou o prémio em 2020 e também em 2018, voltando a lutar pelo título referente a 2021.Em 2015, 2016, 2017 e 2019, Ana Catarina terminou no segundo lugar.A jogadora natural de Vila Franca de Xira irá tentar colher mais votos do que as adversárias Ana Carolina (Montesilvano), Bianca Moraes (Cascavel), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Jozi (Burela), Missi (Barateiro Futsal), Sagaidachna (WFC Tesla), Silvia Outón (Marín Futsal), Maria Surnina (ZHMFK Normanochka) e Farzaneh Tavasoli (Saipa Tehran).