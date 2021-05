Ana Catarina Pereira reage à presença no 'Estudo em Casa': «Quero apenas agradecer-vos»

Ana Catarina Pereira marcou presença numa aula do 'Estudo em Casa', televisionada pela RTP Memória, momento que foi alvo de críticas por Francisco J. Marques. O diretor de comunicação do FC Porto considerou que o surgimento da duas vezes melhor guarda-redes do Mundo de futsal no pequeno ecrã se tratava de "propaganda ao benfiquistão". "É uma pena Portugal não ser um estado laico e continuar a fazer intoxicação através do Estudo em Casa, da RTP Memória", vincou, em críticas à RTP.





Quero apenas agradecer-vos ?? pic.twitter.com/PfD091hZtq — Ana Catarina Pereira (@AnaCatarina_Nr1) May 1, 2021

A guardião do Benfica e da Seleção Nacional não quis alimentar a polémica. Ana Catarina Pereira recuperou a imagem que Francisco J. Marques publicou e deixou uma curta mensagem através do Twitter. "Quero apenas agradecer-vos", referiu a jogadora, de 28 anos.