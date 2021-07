André Coelho campeão de futsal em Espanha pelo Barcelona

O internacional português André Coelho sagrou-se esta quarta-feira campeão da Liga espanhola de futsal, depois do Barcelona ter vencido o Levante no desempate por penáltis no terceiro e decisivo da final do playoff.

Depois de uma vitória para cada lado nos jogos anteriores, o Barcelona e o Levante chegaram ao final do tempo regulamentar empatadas a um golo e no prolongamento as duas equipas voltaram a marcar um golo cada, o que levou o jogo para os penáltis.

Na decisão, os blaugrana foram mais fortes, venceram por 5-4 e conquistaram o campeonato.

André Coelho acabou por ser expulso durante a segunda parte da partida, depois de ver um duplo cartão amarelo.