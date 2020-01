André Coelho: «Confiamos muito no trabalho diário e mantivemos o foco até ao fim»

Portugal empatou (2-2) com a Finlândia, em jogo da 2.ª jornada do grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020, disputado no Pavilhão de Desportos Municipal da Póvoa de Varzim.





No final do encontro, André Coelho afirmou que a seleção portuguesa demonstrou "uma grande alma" para conseguir chegar ao empate diante da congénere finlandesa."Foi acreditar até ao fim. Temos uma grande alma, confiamos muito no trabalho diário e mantivemos o foco até ao fim. Sabíamos o que tínhamos de fazer para contrariar a situação e o empate acaba por ser um resultado injusto, apesar de ter sido justa a forma como conseguimos anular a desvantagem. Acreditámos até ao fim e provámos que somos uma grande família. É dessa forma que vamos encarar o jogo de domingo, acreditando que podemos sair vitoriosos", apontou o internacional português."O nosso objetivo era vencer os três jogos. Conseguimos alcançar o objetivo no primeiro duelo, mas hoje não. Só dependemos de nós para passar em primeiro lugar. O jogo com a Itália é uma final e só os três pontos nos garantem a presença no Mundial. Estando todos juntos, com certeza iremos obter um grande resultado", finalizou.