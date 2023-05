Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Coelho: «Dérbi na final da Champions seria engraçado» Com 29 anos, já ganhou tudo a nível de clubes e seleções. Cumpre a 3.ª época no Barcelona, não pode revalidar o título europeu do ano passado e analisa chances de Benfica (onde jogou) e Sporting (onde admite jogar) na final four