André Coelho e a participação de Portugal no Mundial: «Temos vindo a crescer»

O fixo André Coelho considerou hoje que a seleção portuguesa "tem vindo a crescer" no Mundial de futsal, no qual já carimbou a passagem aos oitavos de final, após duas vitórias em outras tantas partidas.

"A nossa equipa tem vindo a crescer. Estivemos bem no jogo com a Tailândia, crescemos agora diante das Ilhas Salomão e acho que vamos sempre continuar a crescer. Certamente que o jogo contra Marrocos será ainda melhor que estes últimos dois", disse, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal triunfou por 4-1, frente à Tailândia, e por 7-0, contra as Ilhas Salomão, com André Coelho a realçar a preparação "muito bem feita", onde a equipa das quinas defrontou equipas "com características muito idênticas" às que enfrenta no Grupo C.

Na derradeira jornada, Portugal discute a liderança do agrupamento com Marrocos, bastando o empate para garantir o primeiro posto, embora André Coelho alerte para as dificuldades que os africanos podem causar aos campeões europeus em título.

"Esperamos um jogo muito difícil. Individualmente, têm excelentes jogadores, que jogam nas ligas espanhola e francesa. São jogadores habituados a grandes jogos e a estas competições. Sabemos das dificuldades que vamos ter", sublinhou o jogador.

No entanto, André Coelho destacou a intenção de fechar o grupo no primeiro lugar, sem pensar ainda no que se segue: "Temos dois dias para preparar esse jogo. Estamos focados, só a pensar em Marrocos e em conquistar o primeiro lugar. Depois logo se vê. O nosso objetivo é encarar a competição jogo a jogo e estamos focados nisso".

Frente às Ilhas Salomão, André Coelho foi o autor de dois golos, o terceiro e o quarto, colocando o primeiro como o "mais bonito" de entre os 20 já apontados por Portugal.

"É um sentimento muito agradável. É sempre bom ajudar a equipa, mas o objetivo passa sempre pelo coletivo. Nenhum de nós pensa individualmente, nem em recordes individuais. Estamos aqui todos a jogar e a lutar pelo mesmo, que é ajudar Portugal e ganhar. Sempre será assim, a lutarmos pelo coletivo", afirmou o jogador, de 27 anos.

Nos espanhóis do Barcelona desde a temporada passada, André Coelho prometeu ser "lutador, competitivo, focado em ajudar a equipa e a lutar pelos objetivos de Portugal", sendo "apenas mais um que está aqui a dar tudo para ajudar" a seleção.

A comitiva portuguesa viajou hoje de manhã de Kaunas até à cidade costeira de Palanga, na Lituânia, a cerca de 30 quilómetros de Klaipeda, onde defrontam os campeões de África no domingo, às 18:00 (16:00 em Lisboa), na Svyturio Arena.

Portugal lidera o Grupo C, com seis pontos, enquanto Marrocos é segundo, com quatro, a Tailândia terceira, com um, e as Ilhas Salomão ocupam a última posição, sem pontos conquistados. Apuram-se para os oitavos de final, onde Portugal já se encontra, os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.