André Coelho: «É bom jogar em casa e rever amigos»

André Coelho foi o porta-voz da Seleção Nacional de futsal na véspera do encontro com a República Checa em Viseu. Natural da região, o jogador mostrou-se feliz por regressar a casa."Tem sido muito bom, foram dois jogos fantásticos com casa cheia. Já que estou há tantos anos longe desta cidade, é bom jogar em casa e ver amigos de longa data que jogaram aqui comigo", referiu.O duelo de hoje define o primeiro lugar do Grupo 8 na Ronda Principal de apuramento para o Mundial e André Coelho promete lutar por isso, apesar de Portugal ter já garantido a qualificação para a Ronda de Elite: "Vai ser um jogo muito equilibrado, sabemos perfeitamente o que queremos e o que temos de fazer para vencer. A República Checa é uma boa seleção mas tudo faremos para contrariá-la. Mesmo que já estivéssemos apurados no primeiro lugar não íamos desviar-nos de querer a vitória", concluiu, antes do treino no Multiusos de Viseu onde o selecionador Jorge Braz teve todos os atletas à disposição.