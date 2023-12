André Coelho garante que Seleção de futsal está a trabalhar "muito e bem"

O fixo André Coelho assegurou esta quarta-feira que a Seleção de futsal tem trabalhado "muito e bem" para vencer na sexta-feira a Finlândia, no penúltimo jogo do Grupo E da Ronda de Elite de apuramento para o Mundial'2024.

"Será mais um jogo duro, como se fosse uma final. São três pontos que queremos muito e que nos darão o primeiro lugar do grupo e o consequente apuramento para o Mundial. A Finlândia é um adversário duríssimo, vem cá com o objetivo de pontuar e de levar as decisões para a última jornada. O nosso objetivo é muito claro: ganhar e somar mais três pontos", afirmou o jogador, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Barcelona deixou a receita para jogo com a Finlândia, marcado para sexta-feira, às 19:30, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra: "É fundamental sermos nós próprios, competitivos e agressivos, tanto a defender como a atacar. Os detalhes são essenciais, as bolas paradas, o acerto no último passe, na finalização ou na pressão. Temos de ser perfeitos nesses capítulos para termos sucesso neste tipo de jogos".

André Coelho, que soma 97 jogos pela seleção principal, fez um balanço positivo do estágio que a equipa está a realizar em Coimbra, tendo em vista a preparação dos jogos com a Finlândia e com a Geórgia, os derradeiros na Ronda de Elite.

"Já fizemos quatro treinos fantásticos, temos um grupo cheio de fome e de vontade de trabalhar. Há alguns jogadores novos devido a algumas lesões, mas eles entraram muito bem no grupo. Existe uma competitividade muito grande nos treinos. Todos estamos cá para nos ajudarmos uns aos outros com o objetivo de contribuir para que a equipa ganhe", referiu.

O fixo, de 30 anos, reiterou a ideia de que a seleção orientada por Jorge Braz, que prossegue hoje a preparação para os dois encontros, quer ganhar todos os jogos e "fechar a Ronda de Elite com 18 pontos".

Portugal lidera o Grupo E, com 12 pontos, mais três do que a Finlândia, segunda classificada, e mais nove face à Geórgia, terceira, enquanto a Arménia está na última posição, sem qualquer ponto.

A equipa das 'quinas' está a uma vitória de garantir a presença na fase final do Mundial, que vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro do próximo ano.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para um play-off, de que sairão os últimos dois qualificados europeus.

Portugal venceu a última edição do Campeonato do Mundo, em 2021, ao bater na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.