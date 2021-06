André Coelho marca na vitória do Barcelona frente ao Inter Movistar

André Coelho ajudou o Barcelona a vencer o Inter Movistar este domingo, no desempate por penáltis, no jogo 2 dos quartos-de-final do playoff da liga espanhola. O fixo internacional português, de 27 anos, fez o primeiro golo do jogo, que terminou 3-3 no tempo regulamentar, e voltou a marcar nos penáltis. Os catalães chegaram, assim, ao empate na eliminatória (1-1).