André Coelho quer Seleção a dar "grande resposta" após empate

O internacional André Coelho disse este domingo que a seleção portuguesa de futsal tem de dar "uma grande resposta" com a Polónia, na quarta-feira, após o empate (2-2) na qualificação para o Europeu dos Países Baixos 2022.

"Não foi o resultado que queríamos. Sabíamos perfeitamente o caminho que queríamos percorrer e onde queremos chegar e, portanto, não ficámos satisfeitos com o resultado, mas na quarta-feira vamos dar, seguramente, uma grande resposta", atirou, citado numa nota publicada no sítio 'online' da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal joga de novo com a Polónia na cidade de Lodz, na quarta-feira, pelas 15:00 de Lisboa, após o empate a duas bolas em Mafra, no arranque da qualificação.

Não é "esse resultado que vai alterar o que quer que seja", sejam "as ideias, o objetivo e o foco", garante o fixo, que pretende corrigir a falta de eficácia em novo encontro com os polacos.

O atleta do Barcelona espera "um jogo muito disputado", mas no qual Portugal, sendo "superior" na sua opinião, tem de se superiorizar, tanto a nível individual como de organização.

Os lusos tiveram dois dias antes de voltarem hoje a concentrar-se, após uma "semana intensa com treinos e com jogo", voltando aos treinos na segunda-feira, pelas 10:30, no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, antes da partida para a Polónia.