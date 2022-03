Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Coelho renova com o Barcelona até 2024: «Estou no melhor clube do mundo» Fixo português, campeão mundial e bicampeão europeu ao serviço de Portugal, terminava o vínculo com o 'Barça' no final desta época





• Foto: Barcelona