André Coelho sagra-se campeão espanhol pelo Barcelona

O Barcelona, do internacional português André Coelho, sagrou-se campeão de Espanha ao vencer o Levante no desempate por penáltis, no jogo 3 da final do playoff da liga. Depois de um empate a dois golos no tempo regulamentar - período em que o fixo da Seleção Nacional foi expulso, por acumulação de amarelos -, os culés levaram a melhor na marca dos seis metros, por 5-4, e somaram o quinto título do palmarés.





André Coelho, que trocou o Benfica pelo Barcelona no verão de 2020, terminou a temporada com um registo de 50 jogos realizados e 10 golos marcados pela formação da Catalunha.