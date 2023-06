André Coelho tricampeão espanhol pelo Barcelona

Um, dois, três! André Coelho foi tricampeão espanhol em três anos a jogar com a camisola do Barcelona. A formação culé festejou o título esta sexta-feira à noite, após vencer o Jaén Paraíso por 5-2 no terceiro jogo da final.Apesar de chegar ao jogo 3 da final com duas vitórias nas duas primeiras partidas, nem tudo foi um mar de rosas para o Barcelona. Ao intervalo, a equipa do internacional português, que em Portugal representou o Benfica e o Sp. Braga, perdia por 2-0 e foi preciso uma 2ª parte a roçar a perfeição para marcar 5 golos e erguer o troféu.Este foi de facto um ano inesquecível na história do Barça, uma vez que conquistaram os campeonatos de futebol (masculino e feminino), basquetebol, andebol e ainda hóquei em patins.Entretanto, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já felicitou a conquista, "enaltecendo o percurso e a forma como o fixo português tem honrado Portugal no estrangeiro".