André Coelho: «Vem aí luta renhida»

O internacional português André Coelho, jogador do Barcelona, defrontou ontem o Benfica, depois de no dia anterior ter ficado de fora frente ao Sporting, por lesão. "Tínhamos de mostrar uma atitude diferente, sobretudo no capítulo defensivo, face ao sucedido no primeiro jogo", referiu, dando nota das melhorias evidenciadas pelos catalães.

O antigo jogador do Benfica confessa que ficou "quase em êxtase" quando soube que o Barcelona participaria no Record Internacional Masters Futsal. "É sempre um motivo de satisfação jogar no meu país e estar perto de pessoas que estimo muito, além de contar no Sporting e no Benfica com amigos que considero como sendo da minha família", assumiu.

A propósito dos dois rivais de Lisboa, André Coelho antevê "mais uma época muito competitiva e intensa, com dérbis apaixonantes e, a exemplo do sucedido nos últimos anos, assistiremos seguramente a uma luta renhida pelos principais troféus, dada a qualidade das duas equipas".