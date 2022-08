André Sousa e as metas do Benfica para 2022/23: «Já há muito tempo que não ganhamos, queremos preencher o Museu»

O Benfica 2022/23 deu na quarta-feira o pontapé de saída com o objetivo de voltar a conquistar troféus. Os jogadores às ordens de Pulpis fizeram o primeiro treino e visitaram o Museu Cosme Damião, com a esperança de 'fornecer' títulos ao mesmo num momento em que o Sporting vai dominando o futsal em Portugal.André Sousa foi o interlocutor escolhido para dar voz à ambição dos encarnados e colocar um ponto final na 'seca' de troféus que dura desde a conquista da Taça da Liga, em janeiro de 2020. "Estas vindas ao Museu são sempre agradáveis e interessantes para percebermos o que se passa aqui. Quem não é português muitas vezes vem para cá e não conhece a dimensão do Benfica. Ouve falar, mas quando chega aqui sente a enormidade do clube. Quem vem para o Benfica tem de perceber que tem de ganhar. Já há muito tempo que não ganhamos, queremos preencher o Museu [Cosme Damião] com mais títulos de futsal. É preciso inverter as energias e as emoções e finalmente conquistarmos títulos, que é o grande objetivo", garantiu o guardião das águias que pediu casas repletas de adeptos no Pavilhão da Luz."Quem cá esteve na época passada percebeu que a nossa evolução também aconteceu pela presença dos adeptos no pavilhão. Houve uma presença mais assídua, com mais volume a meio da época para a frente, e isso acabou por nos catapultar em alguns momentos do jogo em que não estaríamos tão inspirados ou as coisas não estivessem a correr tão bem. Os adeptos são essenciais nesse aspeto, tivemos casas muito bem preenchidas, com os benfiquistas a viverem e a experienciarem o que é o 'ambiente Benfica', o verdadeiro inferno da Luz. Queremos manter esse relacionamento interessante. Que no final estejamos cá para festejar os muito títulos que queremos conquistar", frisou em declarações à BTV o guardião internacional português.