André Sousa e os dois particulares com Espanha: «Temos de estar a alto nível»

A capacidade de discutir o triunfo nos dois jogos particulares a realizar este fim de semana pela seleção portuguesa de futsal em Espanha será a melhor forma de preparar o Euro'2022, defendeu esta segunda-feira o guarda-redes André Sousa.

"A ideia é prepararmo-nos contra eles, porque são das melhores seleções e porque temos de estar a alto nível para fazermos uma boa prestação, para depois estarmos no Europeu. É verdade que o histórico não abona muito a nosso favor, mas também é verdade que das três vitórias, duas foram em fases importantes...", ilustrou o atleta, ao site da federação.

Em solo do rival, que já foi sete vezes campeão da Europa e duas do mundo, os lusos só ganharam por uma vez, em desafio de preparação, enquanto os outros êxitos, num total de 30 partidas, ocorreram na final do Euro2018 e nos quartos de final do Mundial de 2021.

"Acho que tem sido gradual o aproximar. A forma como jogamos e combatemos o jogo com a Espanha, de forma diferente do que se fazia há uma década. O Mundial acaba por ser a prova disso mesmo - a perder por 2-0, conseguimos dar a volta, num jogo heroico, num jogo brutal, com minutos vividos em grande intensidade. Acho que é essa qualidade que temos vindo a demonstrar ao longo destes anos, que faz a diferença nesses momentos", sublinhou.

A seleção iniciou hoje um estágio de uma semana em Rio Maior para os embates de sábado e domingo em Rincon de la Vitoria, Málaga.

O atleta do Benfica, que poderá cumprir a sua 100.ª internacionalização por Portugal, espera que a equipa consiga "manter o excelente nível" que tem apresentado, frente a "uma das melhores equipas do mundo".

"É uma marca importante em qualquer carreira desportiva. Tenho a felicidade de já estar aqui há largos anos e atingir a 100.ª internacionalização é sempre prazeroso e é também um sinal de que o trabalho está a ser bem feito e bem direcionado. Há que continuar a fazê-lo", acrescentou o jogador, que esteve nos europeus de 2010, 2012, 2014 e 2018 e nos mundiais de 2012 e 2021.

Portugal vai defender o título europeu entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro na Holanda, integrando o grupo A, juntamente com as seleções de Sérvia, Holanda e Ucrânia.