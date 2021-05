Andreu Plaza: «Foi mais demérito nosso do que mérito do Sporting»

Andreu Plaza assumiu a sua desilusão pela derrota do Barcelona na final da Liga dos Campeões de futsal diante do Sporting, isto numa partida na qual os catalães chegaram ao descanso a vencer por 2-0. Na ótica do treinador do Barça, o triunfo dos leões por 4-3 deveu-se mais a demérito da sua equipa do que mérito do Sporting"





"É duro perder esta final assim. Fizemos uma muito boa primeira parte, onde o Sporting não criou nenhuma ocasião e controlámos o jogo. Na segunda parte, o primeiro golo causou-nos dano e desconcentrou-nos. O estado anímico do Sporting multiplicou-se por 10 e o nosso dividiu-se por 10. Na primeira parte, dominámos em todos os aspetos do jogo. O Sporting, na segunda parte, melhorou, é uma grande equipa. A primeira parte foi nossa, a segunda foi deles. Foi mais demérito nosso do que mérito do Sporting", disse.Já Dyego, o capitão dos catalães, seguiu o mesmo discurso. "É um golpe muito duro estar tão perto do nosso sonho e perdê-lo desta maneira. Está a custar-nos muito, vai ser difícil levantar-nos, mas vamos fazê-lo. Fizemos uma grande primeira parte, pusemo-nos à frente e, no final, os detalhes custaram-nos golos. Peço perdão aos nossos adeptos. Estamos muito orgulhosos de vestir esta camisola. É uma pena, uma lástima. Gostávamos muito de ter levado este troféu para casa".