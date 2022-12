Angélica Alves: «Estive no último estágio e agora volto a trabalhar com este grupo de grandes jogadoras»

A jogadora de futsal do Benfica Angélica Alves confessou esta segunda-feira a sua satisfação por ter sido novamente convocada para a seleção nacional e a ambição de estar presente na fase final do Campeonato da Europa.



"Estar aqui é uma felicidade muito grande. Estive no último estágio e agora volto a trabalhar com este grupo de grandes jogadoras. É sempre uma experiência enriquecedora. Na minha posição, a jogadora que mais admiro é a Janice [Silva]. Também tenho a Inês Fernandes entre as minhas referências. Tenho o privilégio de trabalhar com elas aqui e no clube", disse Angélica Alves em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Questionada sobre os seus objetivos na seleção, a pivô, de 23 anos, mostrou-se ambiciosa: "Quero continuar a ser convocada. Sei que é preciso trabalhar muito no clube para que isso se torne realidade. Estou muito empenhada em fazê-lo, porque quero ser opção para a Final Four do Europeu".

A seleção nacional feminina de futsal realizou hoje dois treinos no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, inseridos na preparação para a fase final do Campeonato da Europa, que irá decorrer em Debrecen, na Hungria, em março de 2023.