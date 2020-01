António Fonseca: «Vamos lutar para chegar à final»

O Modicus garantiu a passagem às meias-finais da Taça da Liga, tendo António Fonseca, treinador adjunto dos gaienses, deixado elogios à exibição da sua equipa.



"Entrámos muito bem no jogo, com uma vontade muito grande. Dominamos por completo o jogo. Na segunda parte fomos menos competitivos, o Azeméis trabalhou bem no 5x4+GR e criou-nos dificuldades. Conseguimos corrigir alguns aspectos e vencer o jogo", afirmou.





O treinador perspetivou ainda o que falta jogar da competição: "Esta competição é composta por jogos a eliminar, tudo é possível. No campeonato o Sporting e o Benfica estão muito distantes, mas aqui é um pouco diferente. Sabemos que o nosso plantel é um pouco curto, mas vamos lutar pelo resultado para chegarmos à final".