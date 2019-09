Ao terceiro jogo a esperada vitória do Benfica

O Benfica redimiu-se do empate cedido frente ao Eléctrico (3-3), na 1ª jornada do campeonato, com uma vitória um por 3-2 frente ao Sp. Braga.

O jogo começou muito dividido de parte a parte, mas coube ao Benfica a primeira oportunidade clara de golo. Vítor Hugo, com uma defesa incompleta, permitiu a Fits, aos 9 minutos, inaugurar o marcador. Com o golo sofrido, o Sp. Braga começou a criar algum perigo, mas até ao intervalo o resultado não se alterou.

No segundo tempo, os bracarenses até entraram mais perigosos, mas Rafael Hemni ampliou a vantagem para o Benfica. Contudo, o Sp. Braga reagiu e Tiago Correia reduziu para 2-1. Fernandinho voltaria, no entanto, a ampliar a vantagem. Roncaglio, com um erro crasso, ainda permitiu o golo minhoto, mas, perto do final, foi mesmo ele que salvou o Benfica de sofrer o golo do empate.

Joel Rocha considerou a vitória justa. "Nem quando o Sp. Braga reduziu para 2-1 perdemos a lucidez do que estava a acontecer, nem o 3-2 nos desorganizou. Fomos melhores!"