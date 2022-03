APAF quer condenação "célere e exemplar" para jogador que agrediu árbitro em jogo da AF Lisboa

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) reagiu este domingo, em comunicado, à agressão a um dos árbitros do jogo entre Pregança e Salesiana Estoril , no sábado à noite, a contar para a 1.ª Divisão de futsal da AF Lisboa.O organismo pretende que o agressor, Francisco Vaz, capitão do Salesiana Estoril, "seja condenado de forma célere e exemplar". Na mesma note, a APAF defende que "este tipo de atitudes precisam de ser banidas de toda e qualquer prática desportiva", agradecendo ainda aos agentes da GNR, que procederam à detenção do jogador.O incidente deu-se a menos de cinco minutos do fim, com o resultado em 2-1 para a equipa da casa, no concelho da Lourinhã. Após ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, o capitão do Salesiana Estoril deu um soco ao juiz, como foi possível constatar pela transmissão no Youtube. O jogo foi interrompido e o jogador detido pela GNR.