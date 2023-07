APCVD avalia incidentes no futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto instaurou um processo no seguimento dos incidentes no jogo de futsal entre o Cerdal e o Panthers FC. Existindo indícios da prática de atos que configurem ilícitos criminais, a APCVD enviará o expediente ao MP.