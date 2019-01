Árbitra agredida apresentou queixa

Inês Gomes, jovem árbitra da AF Lisboa, foi a uma esquadra policial apresentar queixa contra o treinador de futsal do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) por suposta agressão e cuspidelas, do mesmo, à árbitra, no final da partida de infantis, contra o Povoense, que terminou com uma vitória do CPCD por 5-1.

A APAF já condenou a agressão à árbitra. "A APAF já prestou o devido apoio e tudo irá fazer para que este ato não passe impune e o agressor seja devidamente castigado", informou o organismo que representa os árbitros, na conta oficial da rede social Facebook.

Tiago Vieira, treinador do Povoense, falou com Record, mas não se quis alongar em comentários sobre o sucedido, dizendo que não é a favor destes comportamentos. "Ouvi palavras nada agradáveis dirigidas à árbitra. Não me revejo neste tipo de atitudes."

Entretanto, Joaquim Perdigoto - Presidente do CPCD -, em conversa com Record, referiu que só houve troca de palavras e que tem um vídeo do jogo que prova que não ocorreram agressões. "Tenho o jogo gravado e não houve agressão nenhuma. Houve sim troca de palavras. Se houvesse agressão, eu demitia o treinador porque não sou a favor da violência. Aliás, tenho gravado o beijo na testa que o Tiago Vieira deu à árbitra no final da partida. O nosso treinador é um homem que vive o futsal", observou o presidente.