Árbitro falta a jogo de futsal e paga 11 euros de multa

O árbitro Gonçalo Rocha foi suspenso por 15 dias e sancionado com uma multa de 11 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF por... faltar a um jogo. Tudo aconteceu no encontro de futsal sub-15 entre o Bombarralense e o Eléctrico.O castigo foi tornado público através do mapa de sumários da secção não-profissional do CD, que também revela a explicação dada pelo juiz."Foi um lapso da minha parte ao verificar a data. Pois verifiquei no calendário, erradamente no mês de Maio (em vez do mês de Abril), onde de facto o dia 15 de Maio é a um domingo. Como os meus colegas de equipa tinham jogo no domingo, pensei eu que o meu jogo seria então no domingo (supostamente dia 15), pois como não estava nomeado com eles ia então com a minha colega Cristina Vicente para o jogo referido acima nesse mesmo domingo. O meu erro reside aí pois o jogo foi então a dia 15 mas de Abril e não Maio. Problema maior foi que apesar de ser feriado eu estava a trabalhar não conseguindo substituição no trabalho e estando ainda longe do pavilhão. Pois meu local de trabalho fica no distrito de Coimbra e teria de me deslocar até ao Bombarral onde já não teria tempo de chegar a horas do referido jogo", revelou o árbitro.