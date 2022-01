Árbitros Eduardo Coelho e Miguel Castilho escolhidos para o Euro'2022

Os árbitros portugueses Eduardo Coelho e Miguel Castilho integram o lote de juízes este domingo nomeados pela UEFA para a fase final do Euro'2022 de futsal, que decorre entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nos Países Baixos.

Os dois árbitros portugueses da elite europeia vão estar juntos "pela primeira vez" numa grande competição internacional, na qual Portugal vai defender o título conquistado na edição anterior.

Se Coelho já esteve em três Mundiais e vai para o quinto Campeonato da Europa, Castilho estreia-se em grandes palcos, aos 40 anos.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções, em quatro agrupamentos, tendo Portugal sido sorteado no grupo A, juntamente com o organizador, Sérvia e Ucrânia.

Os lusos iniciam o torneio no primeiro dia, frente aos sérvios, seguindo-se os Países Baixos em 23 de janeiro e o derradeiro do grupo com os ucranianos em 28 de janeiro. Os quartos de final jogam-se em 31 de janeiro e 01 de fevereiro, as meias-finais em 04 de fevereiro e a final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares no último dia.