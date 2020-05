Arnaldo continua a jogar aos 40 anos e assina pelo São João Ver

Arnaldo não abandona as quadras e vai continuar a jogar futsal para lá dos 40 anos que tem neste momento. O mais internacional futsalista de sempre, com 208 jogos pela Seleção Nacional (a que juntou 98 golos), vai atuar na próxima época com a camisola do São João Ver, clube que disputa a 2ª Divisão da AF Aveiro.





O 'Expresso de Bragança' estava ligado ao Póvoa Futsal na última temporada e conta com um currículo invejável na modalidade.Pelo Benfica, em 2009/10, alcançou a UEFA Futsal Cup, a primeira conquistada por um emblema português. Entre outros títulos, o ala que cumpre 41 anos em junho arrebatou ainda seis campeonatos portugueses.